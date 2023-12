Asiantuntija: Tästä Jemenin Huthi-kapinallisten laivahyökkäyksissä on kyse

Uutistoimisto Reutersin listauksen mukaan ainakin 17 suurta varustamoa on keskeyttänyt laivaliikenteensä toistaiseksi Suezin kautta huthien viime viikkojen hyökkäysten takia.

Huthit hakevat kansan tukea vallalleen

– Iskut juuri nyt liittyvät Gazan sotaan, ja huthit haluavat olla osa Iranin johtamaa rintamaa (Israelia vastaan). Mutta on myös sisäpoliittinen syy. Huthit ovat käytännössä vallassa Jemenin pohjoisosassa, niiden hallinto ei ole millään tavalla sellainen, jota ihmiset tukisivat, mutta sen sijaan saavat suuresti kannatusta, että ovat militantteja palestiinalaisten puolesta.

Huthit ovat 2000-luvun alusta lähtien julistaneet kuolemaa Israelille ja Yhdysvalloille. Näin raju iskulause on ihmetyttänyt jemeniläisiä, Dahlgren muistuttaa.

Huthit haluavat Iranin tuen jatkuvan

Huthit saavat tukea Iranilta, usein välikäsien kautta. Ja jotta tuki jatkuisi, sen on hyvä pitää itseään esillä Gazan sodan aikana, sillä Israeliin on suunnattu iskuja myös Libanonista, Irakista ja Syyriasta, Dahlgren sanoo.

Dahlgren mainitsee kiintoisana yksityiskohtana., että huthit ovat ainoa valtio tai sellaisena esiintyvä, joka on julistanut sodan Israelille vuoden 1973 sodan jälkeen.

Huthit olivat nimittäin aiemmin saaneet kansan tukea, kun he taistelivat Saudi-Arabian monivuotista hyökkäystä Jemeniä vastaan.

Huthit ja Saudi-Arabia sopivat tulitauosta viime vuonna. Se on jotakuinkin pitänyt, ja Riad on halunnut neuvotella pysyvästä rauhasta. Saudit olivat juuttuneet Jemeniin, ja halusivat huthien ohjusiskujen loppuvan.

Hutheilla strateginen kyky iskeä

– Huthit ampuivat 2021 raketteja F1-kisoihin Jeddassa, ja he ovat myös osuneet lentokentälle Arabiemiraateissa. Hutheilla on kyky tehdä strategisia iskuja, ja saudit ja emiraatit haluavat niiden loppuvan.

Saudi-Arabia on myös parannellut suhteitaan Iraniin, joka sekin on halunnut rauhoittaa Jemenin. Sille huthien valta Jemenissä on voitto, Dahlgren valottaa. Myös Brics-maiden ryhmä hakee uusia liittolaisia alueelta: Egyptin, Iranin, Saudi-Arabian ja Yhdistyneet arabiemiraatit.