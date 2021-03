Suezin kanavan tukos uhkaa ajaa rahtialuksia merirosvojen kynsiin – Yhdysvaltojen merivoimia pyydetty apuun

Mantereen kiertävälle reitille on lähtenyt ainakin nestekaasua Aasiasta kohti Eurooppaa kuljettavia aluksia. Syynä lienee se, että tähän aikaan vuodesta nestekaasun kysyntä on tyypillisesti matalampaa.

Hiekkapohjassa lepäävän Ever Given -aluksen omistava japanilainen Evergreen-varustamon tavoitteensa on saada alus kellumaan lauantai-iltaan mennessä, mutta osa irrotustöissä olevista asiantuntijoista kuitenkin pelkää operaation vievän pahimmillaan jopa viikkoja.