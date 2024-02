Näin Punaisenmeren kriisi näkyy Suomen viennissä – useat yritykset kokevat jo haittaa

Meriliikennettä on siirretty pois Suezin kanavasta turvallisuuden takaamiseksi, vaikka huthikapinallisia vastaan on isketty myös sotilaallisesti.

Geopolitiikka huolestuttaa yrityksiä

Geopoliittisen epävarmuuden kasvu on yleisin syy (57 prosenttia), jonka suomalainen yritys on listannut vientibarometrissa eniten kasvua haittaavaksi tekijäksi kansainvälisesti.

Geopoliittisen epävarmuuden takia puolet yrityksistä on hajauttanut toimitusketjujaan useammalle maalle tai toimittajalle.

– Kiina-riippuvuuksia on syytä vähentää, mutta kaikilta osin se ei ole helppoa. EU:n ja Suomenkin talous tarvitsee 33 kriittistä raaka-ainetta. Niistä 19 on sellaisia, joissa Kiina on tällä hetkellä ainoa toimittaja, Vuori kertoo.