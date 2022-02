Kärsitkö sinäkin etätyön seurauksista? Kotitoimisto on tuonut monelle niska- ja hartiavaivoja: "Tuntuu olevan paljon kahta ääripäätä"

Mehiläisen vastaava työfysioterapeutti Maria Paananen kertoo, että pandemia-aikana niska- ja hartiaoireiden taustalta on löytynyt yhä useammin myös vähentynyt lihaskuntoharjoittelu. Pandemiasta johtuvien rajoitusten takia moni on saanut käytyä kuntosalilla selvästi aiempaa vähemmän, ja osa on lopettanut kuntosalitreenaamisen kokonaan.