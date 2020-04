Suomessa etsitään lääkettä koronavirukseen – tällä hetkellä on suuri riski, että tautia hoidetaan haitallisilla lääkkeillä

Remdesiviiriä pidetään lupaavimpana, mutta sitä on testattu aiemmin vain ebolan eli verenvuotokuumetaudin hoidossa. Sille ei ole vielä annettu myyntilupaa missään maassa. Hydroksiklorokiiniä on käytetty Suomessa reumalääkkeenä.

Koronaviruksen hoidossa on alihoitotilanne

Koronaviruksen hoidossa on tällä hetkellä alihoitotilanne, koska sitä ei osata vielä hoitaa. On iso riski, että potilaita hoidetaan lääkkeillä ja keinoilla, joista on ainoastaan haittaa. Mahdollinen koronaviruksen toinen aalto on tulossa ja siksi tutkimusta on tärkeää tehdä, Tikkinen tarkentaa.