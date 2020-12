Yli sata koronapotilasta lisää ilmoittautunut kiistellyn remdesivirin testaajaksi Suomessa – "Voi olla, että vähentää kuolemanriskiä 20 prosenttia tai sitten ei yhtään"

Alun perin ebolalääkkeeksi kehitetystä remdesivir-lääkkeestä on toivottu Covid-19-viruksen nujertajaa. Maailman terveysjärjestö WHO on tutkinut mahdollisia koronalääkkeitä Solidarity-tutkimuksessaan, johon on osallistunut yli 11 000 potilasta 30 maasta. Suomi on mukana tutkimuksessa, jossa on testattu neljää eri lääkettä. Yksi lääkkeistä on remdesivir.