Ensihoidon kenttäjohtaja Jarmo Turva on nähnyt työssään paljon tapahtumia elämän ja kuoleman väliltä.
Turva on toiminut ensihoitotehtävissä 1980-luvulta lähtien. Hän kertoo MTV Uutisille, että ensihoitajan työpäivä voi olla aivan mitä tahansa.
– Kun kahta samanlaista päivää ei ole, niin sillä sitten mennään.
Turva kertoo hoitaneensa uransa aikana noin 30 000 hälytystehtävää.
– Hyvin mielenkiintoinen asia on se, että olen käynyt 20 000 kodissa yllätysvieraana. Äkkiä väittäisin, että vain joulupukki on käynyt useammassa kuin minä. Näillä mennään, kakkosena tullaan.
Turva toteaa käynnistäneensä noin 300 pysähtynyttä sydäntä ja siihen vastapainona todennut noin tuhat ihmistä kuolleeksi.
Turva on toiminut myös opettajana alalla ja hänen kauttaan on kulkenut noin 1500 opiskelijaa. Hätäkeskuksessa toimiessaan hän on käsitellyt noin 15 000 hätäpuhelua.
Ensihoitajan työ vaatii erityistä suhtautumista koko elämään.
– Täyty olla aika nopea syömään. Hälytys voi tulla milloin tahansa.
Työ ei sovi kaikille
Turva kertoo, että ensihoitajamateriaali on nykyisin muuttunut ja ensihoitajat ovat ”kympin tyttöjä ja poikia”.
– He lähtevätkin opiskelemaan lääkikseen, oikikseen, insinööriksi ja niin edelleen, kun toteavat millaista tämä todellisuudessa on.
Turva kertoo, että hänen omalla kohdallaan musta huumori kantaa.
– Se taittaa tältä kyynistymisen paineelta selän.
Turva kertoo, että uralle mahtuu erikoisia tilanteita. Eräässä tapauksessa lääkäri oli nukahtanut kesken potilaan elvytyksen.
– Lääkäri meni kirjoittelemaan papereita toiseen huoneeseen, jossa sattui olemaan mukava nojatuoli, johon hän istahti. Kun huomasimme, että missäs se lääkäri mahtaa olla, niin yksi kaveri meni katsomaan sinne toiseen huoneeseen. Sieltä tämä herra sitten löytyi nojatuolista. Pikku kuolanoro valui suupielestä.
– Herättelimme hänet, otimme hänet mukaan ja lähdettiin potilaan kanssa sairaalaan, Turva muistelee.
Tilanteesta ei ollut kuitenkaan Turvan mukaan potilaalle haittaa.