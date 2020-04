Koronavirustautiin uusi hoito: Testauksia Suomessa suunnitellaan jo

Vasta-aineita etsitään veriplasmasta

– Hoito on tehokkaampaa, jos se aloitetaan ajoissa. Emme kuitenkaan tiedä, kuinka pitkään tällä tavalla annetut vasta-aineet säilyvät kehossa. Vasta-ainehoitoja on kokeiltu ebolakuumeessa, influenssassa, SARS:ssa ja MERS:ssä. Niistä kaikista on hyvää näyttöä, mutta tutkimukset eivät ole riittäviä, Kantola toteaa. Vasta-ainehoitoja tehdään monessa maassa, muun muassa Yhdysvalloissa, Saksassa ja Italiassa. Se on nopea hoito ja lääke on jo olemassa eli koronaviruksesta parantuneissa potilaissa.