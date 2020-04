Koronavirusta ei ole helppo tappaa – rokotteen kehittäjillä taitava vastus, joka voi pahimmillaan voimistaa tautia

Maailmalla on viritteillä yli sata tutkimusta rokotteen kehittämiseksi uutta koronavirusta vastaan. Niissä hyödynnetään uusinta teknologiaa sekä SARS- ja MERS- koronaviruksia vastaan tehtyä rokotekehitystyötä.

Tiedetään, että niillä on paljon yhteistä, mutta se ei riitä avaamaan riittävästi uuden koronaviruksen salaisuuksia.

Uudelleentarttuminen ei välttämättä ole este

Lisäksi on herännyt arveluita siitä, että koronavirus saattaa tarttua uudelleen viruksen jo sairastaneeseen. Nohynek ei kuitenkaan näe sitä ylipääsemättömänä ongelmana.

Rokote voi aiheuttaa vakavan taudin

Nohynek on myös WHO:n rokoteasiantuntijaryhmän COVID-rokoteryhmän puheenjohtaja. WHO on tehnyt asiantuntijoidensa kanssa tutkimusryhmien käyttöön tutkimussuunnitelmia ja antanut neuvoja eri eläinmallien käyttämisessä.