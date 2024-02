Näillä vanhoilla levyillä lyöt rahoiksi, jos ne sattuvat löytymään omasta tai mummon hyllystä

Maku vaihtelee

Nissi on kumppaneineen pyörittänyt musiikkiäänitteiden kivijalkakauppaa Helsingissä 1980-luvun lopusta asti. Vuodesta 1993 asti levykauppa on sijainnut legendaarisen Tavastia-klubin vieressä.

Ohjelma on katsottavissa suorana ja tallenteena myös MTV Katsomossa . Muista päivän uutisissa ja puheenaiheissa myös MTV Uutiset Live .

– Kyllä se pääpaino on niin sanotuissa normaaleissa käyttölevyissä. Mutta jos tarjolle tulee vähänkään isompi kasa levyjä, niin siellä saattaa olla joku harvinaisempikin levy joukossa. Aikaa on kulunut ja moni 1980- ja 1990-luvun alun levy voi olla hyvinkin harvinainen vinyylinä, Nissi kertoo.

Vinyylin arvoon vaikuttaa tietenkin se, kuinka haluttu se on milläkin hetkellä, mutta myös vinyylin ja sitä ympäröivien kansien kunto vaikuttaa hintaan.

– 10–15 euroa on normaalin käytetyn levyn hinta. Mutta helposti nykyään hinta voi olla 50, 100 tai 150 euroa. Mitään listahintaa niille ei ole, mutta kyllä ihmiset ovat valmiita maksamaan kolminumeroisia, jossakin kohtaa jopa nelinumeroisia summia.

Alla Kari Nissin tärpit tämän hetken arvolevyihin:

– Tämän hinta on noin 200–250 euroa. Hänellä on arvokkaita levyjä muitakin todella paljon. Jos sieltä mummon ullakolta löytyy kuitenkin Carrin levy, jonka takakannessa on ”Vertigo” -logo [brittiläinen levy-yhtiö], eli ne ovat osa tiettyä sarjaa, niin tuolla logolla kalleimmat levyt ovat jo nelinumeroisia, Nissi taustoittaa.