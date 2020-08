Seuraa suorana: Turun ja Helsinki-Vantaan lentokentillä todettu viime aikoina 72 koronavirustapausta – "Valitettavasti suurin osa maailman maista on punaisella"

Kello 10.28: Laboratorioiden virustestauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 14 000 näytettä päivässä. Viimeisten kahden viikon aikana koronavirustestejä on tehty yhä suurempia määriä. Päiväkohtaisesti testejä on tehty tyypillisesti yli 10 000. Positiivisten tapausten osuus testatuista näytteistä on pysynyt pienenä.

Kello 10.19: THL:lle on viime aikoina raportoitu yhteensä 62 Pohjois-Makedoniasta Turun lentokentälle saapunutta koronavirukseen sairastunutta Helsinki-Vantaan lentokentällä tehdyissä testeissä matkaajilla on todettu kymmenen koronavirustapausta.

Kello 10.15: Suomessa eniten tautitapauksia on Helsingin ja Uudenmaan alueella. Osassa maata on alueita, joissa tautitapauksia ei ole ollut viime aikoina lainkaan. Suomessa tällä hetkellä oleva taudin ilmaantuvuus per satatuhatta asukasta viimeisen kahden viikon aikana on 5,9. Luku on Euroopan parhaimmistoa.