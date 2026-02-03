Suomen vesi-infrastruktuurin huoltaminen tulee nielemään satoja miljoonia euroa lähivuosina.
Suomessa on laajalti yli 50 vuotta vanhaa vesi-infrastruktuuria, joka kaipaa korjaamista. Lasku on massiivinen, sillä vesihuoltoon kohdistuu jopa 700 miljoonan euron investointitarve vuoteen 2040 mennessä, varoittavat Oulun yliopiston tutkijat.
– Putkisto kun ikääntyy, se saattaa rikkoutua herkemmin. Tulee käyttökatkoksia ja vedenkeittotarpeita, sanoo Huomenta Suomessa aiheesta keskustellut Oulun yliopiston professori Pekka Leviäkangas.
Vesihuollon häiriöttömyys, johon olemme Suomessa tottuneet saattaa kärsiä, Leviäkangas toteaa.
– Jos emme näitä korjausvelkatoimenpiteitä tee tänä päivänä, silloin siirrämme laskua tuleville sukupolville.
Kuka laskun loppujen lopuksi maksaa, ja minkälainen taakka se on yhteiskunnalle?
Leviäkangas sanoo, että tilanne voi tulevaisuudessa näkyä kunnissa, joissa väestö vanhenee ja vähenee.
– Niissä kunnissa taloudellinen kantokyky on heikkenemässä, samalla kun infrastruktuuri vanhenee ja korjaustarpeet lisääntyvät. Pahoin pelkään, että laskun viime kädessä maksamme me, vedenkäyttäjät.
Professori painottaa, että ensimmäiseksi pitäisi saada käsitys siitä, mikä on vesijohtoverkoston kunto eri osissa maata ja eri vesilaitoksissa.