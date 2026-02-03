Liiketoiminta ja kehitys

Professori painottaa, että ensimmäiseksi pitäisi saada käsitys siitä, mikä on vesijohtoverkoston kunto eri osissa maata ja eri vesilaitoksissa.

– Niissä kunnissa taloudellinen kantokyky on heikkenemässä, samalla kun infrastruktuuri vanhenee ja korjaustarpeet lisääntyvät. Pahoin pelkään, että laskun viime kädessä maksamme me, vedenkäyttäjät.

Leviäkangas sanoo, että tilanne voi tulevaisuudessa näkyä kunnissa, joissa väestö vanhenee ja vähenee.

Kuka laskun loppujen lopuksi maksaa, ja minkälainen taakka se on yhteiskunnalle?

– Jos emme näitä korjausvelkatoimenpiteitä tee tänä päivänä, silloin siirrämme laskua tuleville sukupolville.

– Putkisto kun ikääntyy, se saattaa rikkoutua herkemmin. Tulee käyttökatkoksia ja vedenkeittotarpeita, sanoo Huomenta Suomessa aiheesta keskustellut Oulun yliopiston professori Pekka Leviäkangas .

– Pitäisi luoda luoda pitkän aikavälin omaisuuden hallintaohjelma, jonne nämä tarvittavat investoinnit ohjelmoidaan. Ehkä voisi olla hyvä myös miettiä rahoituspuolta ja löytää vähän innovatiivisempiakin rahoitusmalleja.