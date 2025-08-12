Vatsatautiepäily uimarannalta – terveysviranomainen: "Ei pyllyjen pesua"

Useat ihmiset kertovat oksentaneensa ja ripuloineensa käydessään uimassa Ruotasjärven uimarannalla.
Terveysvalvontaan on tehty useita ilmoituksia epäillyistä vatsataudeista, joiden syyksi arvellaan Lempäälän Ruotasjärven uimarantojen vettä.
Rannoilta otettiin perusvesinäytteet, joiden perusteella ei epäillä esimerkiksi veden saastumista viemärivedellä.
Vesinäytteistä tutkitaan varmuuden vuoksi norovirukset. Tulokset saapuvat arviolta vasta 30.9.2025.
Kun tulokset valmistuvat, niistä tiedotetaan Ympäristöterveys Pirtevan verkkosivuilla.
Ihmisten välillä tarttuvat taudit voivat levitä uimarannoilla veden välityksellä.
Pirteva muistuttaa, ettei uimarannalle saa tulla sairaana, minkä lisäksi vatsataudin sairastamisen jälkeen uimista yleisellä uimarannalla on vältettävä vähintään kahden viikon ajan.
Myös pienten lasten pyllyjä ei saa pestä uimavedessä.
Asiasta kertoi ensimmäisenä muun muassa Ilta-Sanomat.