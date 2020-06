Suomen valtionvelka ja sopeutustoimet huolettavat oppositiota – Halla-aho skeptinen hallituspuolueiden rahankäytöstä: "piikki on nyt auki"

Halla-ahon mukaan koronakriisi on aiheuttanut vahinkoa paitsi taloudelle, niin ehkä myös poliittiselle päätöksenteolle.

– Kaikki ymmärtävät, että akuutissa tilanteessa velkaantuminen on väistämätöntä. Ne, joilla on kovat kulutushalut hallituksessa, näkevät, että piikki on nyt auki ja voidaan lähteä mälläämään velkarahalla, hän epäilee.