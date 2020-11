Tanskan hallitus myöntää: Sillä ei ollut oikeutta määrätä kaikkia minkkejä lopetettavaksi – kasvattajien mukaan eläimet lopetetaan joka tapauksessa

Kaikki Tanskan minkit määrättiin viime viikolla lopetettavaksi sen jälkeen, kun maan minkkitarhoilta löytyi muuntunutta koronavirusta, jota on levinnyt minkeistä ihmisiin.

Nykyisen lain mukaan minkit voidaan määrätä lopetettavaksi, jos sairautta on löydetty saman tarhan minkeistä tai jos tarha on alueella, jossa tartuntoja on havaittu.