Kokkolalainen Jari tuntee tanskalaisia turkistarhaajia, joiden kaikki minkit lopetetaan: ”Se on aivan karmea kohtalo”

– Se on aivan karmea kohtalo. Voiko tällaista oikeasti tapahtua, Isosaaren Turkis Oy:n toimitusjohtaja pohtii MTV Uutiset Livessä.

Koronaa ei havaittu Suomen turkistarhoilla

Isosaari ymmärtää viranomaisten huolen ja on sitä mieltä, että varautuminen ja mahdolliset toimenpiteet on parempi aloittaa hyvissä ajoin. Hän kertoo, että eläinten määrä nahkonta on muutenkin alkamassa pian, joten eläinten määrä tiloilla tulee putoamaan reippaasti.