Matti Vanhanen kehysriihineuvotteluista: "Se on näkynyt täällä, että meillä on viisi aivan erilaista puoluetta"

– Kansantalouden tasolla uskon, että olemme selviämässä, mutta ongelma on julkistalouden krooninen alijäämä, jota on ollut jo toistakymmentä vuotta, Vanhanen sanoi kehysriihen kahvitauolla.

Korona on lisännyt entisestään Suomen elämistä yli varojensa, ja tämän ongelman ratkaiseksi on Vanhasen mukaan keksittävä keinot.

– Tämä on se iso asia, josta täällä pitää puhua.

"Varoitan nojaamasta tähän kasvuun"

Suomen kansantalous on kasvanut hieman paremmin kuin viime vuoden aikana pahimmillaan odotettiin.

– Se on näkynyt täällä, että meillä on viisi aivan erilaista puoluetta. Meitä sitoo hallitusohjelma, mutta joka puolueella on omat ajatuksensa ja ideansa.