Hetemäen exit-ryhmän toinen raportti: Koronaepidemian toiseen aaltoon on varauduttava päätöksentekorakenteissa jo nyt

Raportin mukaan yhteiskunnan varautuminen on toteutunut pääosin hyvin, mutta parantamisen mahdollisuuksia on ilmennyt. Hallitus keskustelee tänään ylimääräisessä iltakoulussa raportista.

Velkasuhteen vakautus vaatii seitsemän miljardia euroa

Raportissa katsotaan, että yhteiskunnan tuki ja toiminta koronakriisissä voidaan jakaa kolmeen toisiinsa lomittuneeseen vaiheeseen. Kun epidemia on saatu pysyvästi hallintaan, alkaa jälleenrakennuksen aika, jolloin huolehditaan muun muassa pitkän aikavälin tavoitteista ja palautetaan julkinen talous kestävälle uralle.

Työryhmä katsoo, että julkisen talouden kestävyyden turvaaminen oikeudenmukaisella tavalla vaatii suuren määrän rakenteellisia uudistuksia. Julkisen talouden vahvistamisen tarve on kuitenkin niin suuri, että rakenteellisten uudistusten lisäksi tarvitaan suoria sopeutustoimia, kuten menosäästöjä tai veronkorotuksia.

Jälkihoidossa katse suunnattava erityisesti nuoriin

Samaan aikaan työryhmän mukaan jälkihoidon on edistettävä ekologisen kestävyyskriisin ratkaisemista ja toimien tulee olla sosiaalisesti oikeudenmukaisia.

Myös eri väestöryhmät pitää ottaa jälkihoitovaiheessa huomioon, sillä koronaepidemian vaikutukset eivät kohdistu väestöön tasaisesti. Työryhmä lisää, että on erityisen tärkeää edistää suomalaisyritysten toimintamahdollisuuksia EU:n sisämarkkinoilla ja globaalisti, sillä Suomi on avoin ja ulkomaan kaupasta riippuvainen talous.

Työryhmän mukaan kasvutavoitteiden rinnalla on arvioitava tarvetta sellaisiin taloutta ja yrityksiä tukeviin toimiin, joiden lähtökohtana on palvelutuotannon säilyttäminen niissä osissa Suomea, joissa se erityisesti on uhattuna.