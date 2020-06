Kansa kirmaa ravintoloihin, pääministeri Marin kehottaa malttiin – keväällä nähtyjen rajoitustoimien uusimista "pitää välttää viimeiseen asti"

"Emme ole turvallisilla vesillä"

Tänään laajoja rajoitustoimenpiteitä on höllennetty: muun muassa ravintolat ja anniskeluravintolat saavat olla jälleen auki tietyin rajoituksin. Marin kuitenkin muistuttaa, ettei kriisi ole ohitse.

– Meillä on vielä paljon asioita pöydällä, eikä kriisi ole suinkaan ohitse. Tilanne on yhä vakava ja kehotan myös ihmisiä harkintaan ja malttiin omassa arkielämässään. Tänään on avautunut monet niistä rajoituksista, jotka ovat olleet aikaisemmin voimassa. toki vielä erityisturvallisuus huomioin ja järjestelyin, mutta kyllä nyt tarvitaan ihmisten omaa harkintaa ja kykyä toimia vastuullisesti. Emme vielä ole turvallisilla vesillä, Marin toteaa.