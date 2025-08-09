Huuhkajat-tähti sai heti kovan maistiaisen jättiseurojen tulikuumasta paikallisasetelmasta – "Aika sekopäistä"

Rangersiin siirtynyt suomalaistähti Oliver Antman, 23, haluaa rakentaa uraansa järkevin ja maltillisin askelin. Kiihkeä paikallisasetelma Rangersin ja Celticin välillä tuli Antmanille hyvinkin nopeasti selville.

Antman siirtyi aiemmin tällä viikolla Hollannin pääsarjassa pelaavasta Go Ahead Eaglesista skottijätti Rangersiin kolmen miljoonan punnan siirtosummalla.

Ensimmäiset päivät Rangersissa ovat olleet hetkisiä. Jo siirtonsa jälkeisenä päivänä Antman viiletti uuden seuransa väreissä avauskokoonpanossa, kun Rangers otti Mestarien liigan karsinnoissa mittaa tshekkiläisestä Viktoria Plzenistä.

Antman teki heti debyytissään vaikutuksen syöttämällä yhden maalin ja hankkimalla toiseen maaliin johtaneen rangaistuspotkun. Kaikesta huolimatta hyppy suoraan avauskokoonpanoon tuli Antmanillekin puskista.

– Olin itseasiassa itsekin vähän yllättynyt siitä, että aloitin suoraan. Mulle kerrottiin se ennen kuin edes olin treenannut yhtään treeniä. Se tuli pienenä yllätyksenä. Hyvin meni ja oli kiva pelata. Kaikki meni hyvin, Antman hymyilee MTV Urheilulle.

Toistaiseksi Antman asustaa Glasgow’ssa vielä hotellissa, mutta asuntojen kartoitus on jo aloitettu. Kun uusi asunto löytyy, saapuu Antmanin perhe Suomesta Skotlantiin.

"Tulin pelaamaan ja kehittymään"

23-vuotiaan Antmanin viime kausi G.A. Eaglesissa oli suurmenestys. Hän iski 32 liigaottelussa kuusi maalia ja tarjoili 15 maalisyöttöä, mikä oikeutti Hollannin liigan syöttöpörssin ylivoimaiseen voittoon.

Monet ehtivät jo pohtia, tulisiko Antmanista seuraava suomalaispelaaja Euroopan TOP5-sarjoissa, mutta sen sijaan Antman suuntasi Skotlantiin.

Antman korostaa, että seuravalinta tehtiin tarkan harkinnan jälkeen.

– Kyllä mulle tärkeintä oli se, että pääsen jatkamaan pelaamista. Nyt viime vuosi on mennyt niin, että on tullut paljon peliaikaa ja vastuuta. Olen tykännyt siitä, ja myös kehittynyt paljon. Rangersiin tulin sillä ajatuksella, että tulen pelaamaan ja kehittymään paljon, Antman kertoo.

– TOP5-liigajoukkue jäi nyt tällä kertaa vielä välistä. Tarvitsee vielä sen toisen stepin ennen sitä.

Rangers on brittijalkapallon jättiläinen. Seura on juhlinut Skotlannin mestaruutta hurjat 55 kertaa. Eurooppa-liigassa (ent. UEFA Cup) Rangers on ollut 2000-luvulla kahdesti finaalissa.

Antmanin mukaan suurseuran statuskin näytteli suurta roolia seuravalinnassa.

– Rangers on tosi perinteikäs seura, ja se näkyy ihan kaikessa, mitä he tekevät ja mitä täällä kaupungissa tapahtuu. Ajattelen, että tulen kehittymään erittäin paljon tässä seurassa. Täällä on niin korkealla odotukset, että jokainen peli on pakko voittaa, Antman sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

/All Over Press

Oliver Antman (oik.) pääsi heti debyytissään onnistumisten makuun.

Rangers aloitti uuden kautensa jo viime viikonloppuna, kun se pelasi 1–1-tasapelin Motherwellin vieraana. Tasapeli oli Rangers-faneille valtava pettymys, ja Antman saikin ensikosketuksen seuraan kohdistuvista odotuksista jo heti siirtonsa jälkeen.

– Kun mulle ilmoitettiin, että siirryn Rangersiin, niin Rangers-fanit laittoivat jo viestiä, että tervetuloa, mutta kausi on ohi jo, koska ensimmäinen peli päättyi tasan. Se näyttää hyvin sen, että odotukset ovat, että voitetaan joka ikinen peli, Antman toteaa.

– Ajattelen, että se kehittää mua tosi paljon pelaajana ja ihmisenä. Se mentaliteetti, että jokainen peli pitää voittaa, eikä ole mitään välipelejä. Tietenkin seura, joka pelaa joko Mestarien liigaa tai Eurooppa-liigaa joka kausi. Se on tosi kiehtovaa mulle.

Antman tiedostaa myös, että Skotlannin liiga ja Rangers ovat parhaimmillaan oivallinen näyteikkuna ja ponnahduslauta Euroopan parhaimpiin liigoihin.

– Jos täällä on yksi tai kaksi hyvää kautta, niin pääsee nopeasti ja helposti isompiin liigoihin top 5 -liigoihin tai jopa Valioliigaan. Se on tavoite. Myös Rangers hankki mut sillä ajatuksella, että parin vuoden päästä myyvät isommalla summalla isompiin piireihin, Antman paljastaa.

"Aika sekopäistä"

Yli 600 000 asukkaan Glasgow elää ja hengittää jalkapalloa, eikä vähempää sen takia, että kaupungissa pelaa kaksi maan suurinta jalkapalloseuraa: Rangers ja Celtic.

Celticin ja Rangersin välisiä Old Firm -nimeä kantavia derbyjä pidetään laajalti yhtenä jalkapallomaailman tulisimmista paikallisväännöistä.

Sen Antmankin on jo saanut aistia.

– On tämä meno aika sekopäistä. Ihan pienetkin asiat. Meille sanotaan, että me emme saa lähteä ulos ilman lippistä tai huppua päässä. Pitää aina piiloutua vähän ihmisiltä. Kerrotaan, mihin ravintoloihin ja kauppoihin saa mennä ja mihin ei saa mennä, Antman pohjustaa.

Antman on saanut puhelimeensa sovelluksen, johon asennettu kartta kertoo suomalaistähdelle, mihin hän voi kaupungilla kulkiessaan mennä, jotta hän ei joudu vahingossakaan Celtic-fanien hampaisiin.

– Se on mulle aika hullua. Se kuvastaa paljon, mitä futis ja Rangersin ja Celticin pelaajat meinaavat tällä kaupungille, Antman sanoo.

Lisää Oliver Antmanin mietteitä lauantai-illan Tulosruudussa klo 22.25.