Huuhkajat-tähti Oliver Antman avaa MTV Urheilulle jättisiirtonsa taustat – "Tarvitsen toisen stepin ennen sitä"

Skotlannin suurseuran Rangersin kanssa nelivuotisen sopimuksen allekirjoittanut ja debyytissään loistanut Huuhkajat-hyökkääjä Oliver Antman yllättyi itsekin paikastaan avauskokoonpanossa heti seuraan saavuttuaan. MTV Urheilun Futisprofeetat pureutui tuoreessa jaksossaan Antmanin siirron lisäksi muun muassa Naatan Skytän uuteen tilanteeseen.
Antman syötti maalin ja oli tuon tuosta tsekkiläisseura Plzenin puolustuksen riesana Mestarien liigan karsintaottelussa tiistaina.
Hollannin pääsarjan syöttöpörssin viime kaudella Go Ahead Eaglesissa voittaneen Antmanin odotettiin siirtyvän vieläkin suurempaan sarjaan, mutta pelaaja itse perustelee, minkä vuoksi juuri skotlantilainen suurseura oli tässä vaiheessa uran tulevaisuuden kannalta oikea ratkaisu. Seuralla on suomalaisen tulevaisuudelle suunnitelma.
– Rangers myös hankki minut sillä ajatuksella, että myös parin vuoden päästä myyvät isommalla summalla isompiin piireihin, Antman kertoi MTV Urheilulle.
Rangersin kannattajat ovat tottuneet voittamaan ja jalkapallohullu kulttuuri edellyttää Antmanilta Glasgow'ssa uudenlaisten asioiden huomiomista. Seura antoi pelaajalle myös tarkat ohjeet kaupungilla toimimiseen.
