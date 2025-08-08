Huuhkajien luottopelaaja iloitsee Jacob Friisin tuomista muutoksista: "Se toimii meille hyvin"

Huuhkajien keskuspuolustaja Robert Ivanov on ollut heinäkuun alusta asti ilman seuraa. Ivanov siirtyi kaksi vuotta sitten puolalaisesta Warta Poznanista Saksan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavaan Eintracht Braunschweigiin, josta tie johtaa nyt toistaiseksi tuntemattomaan.

Maan neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla tätä nykyä pelaavan FC Hongan kanssa harjoittelevan Ivanovin viimeisin 90 minuuttia seurajoukkueessa on maaliskuulta. Loppukeväästä peliaikaa ei enää herunut. Se vaikutti luonnollisesti myös pelituntumaan.

– Jos sä et pelaa, kyllä se (pelituntuma) tietyllä tavalla uupuu sieltä. Mutta olin lopulta pelaamatta puolitoista kuukautta. Ei se tietenkään täysin katoa mihinkään. Hollanti-pelikin (kesäkuussa) tuntui hyvältä, mutta fakta on, että kyllä se vaikuttaa, Ivanov sanoi MTV Urheilulle.

Vaikka peliaika on ollut kortilla, vastuun määrään maajoukkueessa sillä ei ole ollut vaikutusta. 30-vuotias keskuspuolustaja ei kuitenkaan voi miettiä seuraavia siirtoja maajoukkueen näkökulmasta. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa kuukauden päästä tärkeässä MM-karsintojen vierasottelussa Puolan. Suomeen palaaminen ei lukeudu tässä vaiheessa myöskään vaihtoehtoihin.

– Mun on pakko ajatella mun omaa uraa. Mä en voi ajatella nyt niin, että hyppäisin johonkin mihin en halua vain sen takia, että mä olisin mahdollisesti syyskuun peleissä mukana. Mun on ajateltava sitä isoa kuvaa, Ivanov pohti.

Huuhkajien tanskalaisen päävalmentajan Jacob Friisin uusista tuulista Ivanov on puolestaan nauttinut.

– Jacob on tuonut mun mielestä fiksusti sen, että pidetään palaverit lyhyinä mutta täynnä asiaa. Musta tuntuu, että se toimii meille hyvin. Olemme olleet todella vastaanottavaisia. Tuntuu siltä, että jengi on sisäistänyt sen, mitä Jacob on halunnut. Konteksti huomioiden täytyy muistaa, että olemme olleet koossa yhteensä kaksi viikkoa. Se on todella lyhyt aika. Ei siinä ehdi hirveästi mitään taikatemppuja tekemään.

Katso Robert Ivanovin haastattelu kokonaisuudessaan artikkelin yläosan videolta. Alapuolella tuore Futisprofeettojen jakso, joka ottaa kantaa Ivanovin tilanteen lisäksi myös Oliver Antmanin jättisiirtoon ja ihmettelee toisen Huuhkajat-puolustajan seuravalintaa.

17:28 Futisprofeetat peukuttivat Oliver Antmanin seuravalintaa – Huuhkajat-topparin päätökselle kritiikkiä: "Olin pettynyt"