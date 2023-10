Suomen rikoslaista ei löydy erillistä suojaa naisille – Bryssel haluaa murtaa tuon periaatteen

Brysselissä on haluja kieltää lainsäädännöllä muun muassa naisten sukuelinten silpominen sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja vihaan yllättäminen verkossa. Lisäksi EU-komissio ja Euroopan parlamentti haluaisivat suostumuksen puutteen perusteeksi raiskaukselle kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Suomen rikoslaista ei löydy tällä hetkellä ainoatakaan pykälää, joka suojaisi erityisesti naisia. Rikoksen tekeminen sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta on hiljattain kuitenkin lisätty perusteeksi koventaa rangaistusta.

On yhä epäselvää, kuinka suurta ravistelua suomalaisajatteluun Brysselistä voi tulla. Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden täytyy löytää sopu sääntelyn lopullisesta sisällöstä, ja toistaiseksi näkemykset ovat kaukana toisistaan.

Poliisihallitus: Suomi on naiselle väkivaltainen paikka – näistä syistä.

Professori: Syy perinteessä

Suomalainen lainsäätäjä on tähän saakka katsonut rikoslain yleisten pykälien täyttävän velvoitteet, joita kansainväliset sopimukset edellyttävät naisten suojaamiseksi.

Rikosoikeuden professori Sakari Melander Helsingin yliopistosta katsoo tilanteen johtuvan sääntelyperinteestä. Lain on haluttu olevan kaikille sama myös sukupuolesta riippumatta.

– En kyllä kategorisesti sulkisi pois sitä, että meillä on niitä erityissäännöksiäkin, hän sanoo.

Melanderin mukaan neuvottelujen kohteena olevan direktiivin vaikutuksia on punnittava huolella, koska yleensä yksittäistä direktiiviä ei ole pidetty syynä uudistaa koko rikoslain logiikkaa. Lisäksi unionin jäsenmaat ovat halunneet viedä ehdotusta siihen suuntaan, että esimerkiksi sukuelinten silpominen voisi yhä olla rangaistavaa vain pahoinpitelypykälien kautta.

Ratkaisevat neuvottelut

– Tämä on osa eurooppalaista lainsäädäntöä, jolla on tarkoitus varmistaa, että otamme naisten ja tyttöjen tilanteen vakavasti, Incir sanoo.

Suomessa puolestaan rangaistuksen koventamisperusteet ovat normaalisti koskeneet kaikkia laissa mainittuja rikoksia, joten tämäkin ehdotus on törmäyskurssilla perinteisen suomalaisajattelun kanssa.

Myös EU-instituutioiden oikeuspalveluilla on tällä hetkellä eriäviä näkemyksiä siitä, mitä kaikkea direktiiviin voi EU:n perussopimuksia noudattaen sisällyttää.

Toteutuuko suoja Suomessa?

Suomessa rikoslain erityissäännöksistä on alettu tyypillisesti kysellä silloin, kun tietoon on tullut tarve jonkin tietyn ryhmän erityiselle suojalle. Oikeusministeriö on kuitenkin suhtautunut tällaiseen ajatteluun nihkeästi.