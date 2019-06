Seksuaalirikoslainsäädännön uudistamista ajetaan kiivaasti – uuden hallituksen suunnitelmissa on kiristää lapsiin kohdistuvien rikosten vähimmäisrangaistuksia

"Ehdottomasti kiireellisimpiä uudistuksen tarpeita"

Rikosoikeuden professori Sakari Melander sanoo, että uudessa hallitusohjelmassa luvattu kokonaisuudistus on enemmän kuin ajankohtainen.

– Viimeisin uudistus ei poistanut millään muotoa kokonaisvaltaisen uudistamisen tarvetta. Seksuaalirikosluku on ehdottomasti kiireellisimpiä uudistuksen tarpeita rikoslaissa, sanoo Helsingin yliopistossa työskentelevä ja oikeusministeriön uudistustyöryhmässä istuva Melander STT:lle.

– Mikä uudessa hallitusohjelmassa on nyt todettu ja mikä on oikeustieteilijöille ollut selvää jo varsin pitkään, on seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja sen syvällisempi ymmärtäminen. Se olisi mielestäni pitänyt jo aiemminkin ottaa huomioon paremmin.