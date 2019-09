Raiskauslainsäädäntöön liittyvän kansalaisaloitteen käsittely alkoi kiivaana eduskunnassa: "On päivänselvää, että seksi ilman suostumusta on raiskaus"

Aloitteen tarkoituksena on uudistaa seksuaalirikoslainsäädäntöä niin, että raiskauksen pääkriteeri olisi suostumuksen puute.

Myös hallitusohjelmaan on kirjattu, että rikoslain raiskausmääritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi oikeusturvasta huolehtien.

"Tämä on aivan väärä näkökulma"

– Kysytään, mitä oli päällä ja mitä uhri on tehnyt. Onko uhri tapellut riittävän voimakkaasti vastaan, Suomela sanoi.

– Tämä on aivan väärä näkökulma, pitäisi kysyä tekijältä, että mistä hän tiesi, että hänellä on suostumus. Mistä hän tiesi, että toinen on tahtovainen seksuaaliseen kanssakäymiseen, hän jatkoi.