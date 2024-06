Hallitus aikoo kriminalisoida tyttöjen sukuelinten silpomisen nykyistä selkeämmin

Lakiesitys annettiin eduskunnalle viime viikolla, ja se on etenemässä pian lähetekeskusteluun.

Suomi on tällä hetkellä ainut Pohjoismaa, jossa silpomista ei ole kielletty erillislailla.

Ihmisoikeusaktivisti ja -asiantuntija sekä Kriisivalmiusjärjestön puheenjohtaja Ujuni Ahmed on kampanjoinut silpomisen kieltävän erillislain puolesta.

Hänestä erillislaki on tärkeä asia, koska kaikki eivät vieläkään miellä silpomista pahoinpitelynä.

– Silpomista tehdään edelleen ajatellen, että sillä suojellaan tyttöä ja siveyttä. Kun asia on kriminalisoitu selkeästi omana rikosnimikkeenään, se poistaa tulkinnanvaraisuuden ja antaa myös viranomaisille selkeät keinot perustella, miksi tämä on rikos, hän sanoo STT:lle.

– Sehän on poliittinen viesti yhteiskunnalta, että emme tällaista väkivallan muotoa halua Suomeen.

Lakiesityksessä on huomioitu kuluvan vuoden toukokuussa annetun naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumista koskevan EU-parlamentin ja neuvoston direktiivin sisältämät velvoitteet, jotka koskevat naisten sukuelinten silpomista.

Osa viranomaisista on pelännyt sortuvansa etniseen profilointiin silpomisesta kysymällä.

Lakia onkin vastustettu muun muassa siksi, että erillislakia ei ole pidetty tarpeellisena, vaan nykyisen lainsäädännön on katsottu riittävän.

Tällä hetkellä naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen on rangaistavaa pahoinpitelynä tai sen törkeänä tekomuotona.

Osa on myös katsonut, että erillislaki itsessään ei riitä ongelman poistamiseksi tai ole "ihmelääke".

– Sen lisäksi on nähtävä sen kokonaisvaikutus naisten ja tyttöjen asemaan yhteiskunnassa. Silpominen on kunniaan liittyvän väkivallan ensimmäisiä ja vakavia muotoja, joka kasvattaa naisia ja tyttöjä alisteiseen asemaan ja altistaa naisia pakkoavioliittoon ja muihin väkivallan muotoihin.

Silpominen on myös aihe, josta monet ovat pelänneet puhua rasistiksi leimautumisen pelossa, Ahmed sanoo.

Hänen mukaansa asenne on näkynyt myös niiden päättäjien ja vaikuttajien kohdalla, jotka yleensä puhuvat maahanmuuttajien ja naisten oikeuksien puolesta.

– Tunnistamme Suomessa aika hyvin rakenteellista rasismia, joka syrjii Suomessa maahanmuuttajataustaisia ja muita vähemmistöryhmiä. Mutta meidän on vaikea tunnistaa tällaista valkoisen feminismin ja antirasistien piirien sisälle rakennettua syrjinnän muotoa.

Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, ettei haitallisiin asioihin tai jopa suoranaiseen väkivaltaan maahanmuuttajayhteisöjen sisällä ole haluttu puuttua rasismisyytöksien pelossa.

– Sanotaan, ettei haluta lisätä rasismia puhumalla. On ajateltu, että tässä on ikään kuin kulttuuri, johon ei pidä ulkopuolelta puuttua. Mielestäni se on vain tekosyy sille, ettei haluta puuttua asiaan, josta ei ole itselle miellyttävää puhua.