Miten naisten oikeudet turvataan maahanmuuttajien yhteisöissä? Ujuni Ahmed vaatii viranomaisilta enemmän tekoja: "Sensitiivisyys on tekosyy"

Ahmed kokee, että keskustelu vähemmistöyhteisöjen ongelmista on jätetty liiaksi yhteisöaktiivien ja yhteisöjen itsensä harteille. Laaja, aktiivinen ja osallistava yhteiskunnallinen puhe aiheen ympärillä puuttuu.

Ahmedin mukaan sensitiivisyyteen vetoaminen puhumattomuuden syyksi on ”keino ulkoistaa ongelma pois itseltään”.

– Ajattelen, että sensitiivisyys on tekosyy. Jos haluamme oikeasti suojella lapsia, nuoria ja tyttöjä, voimaannuttaa heitä ja saada heidän äänensä kuuluviin yhteiskunnassa, niin silloin me puututaan näihin asioihin.

Yksi ääni edustamassa koko yhteisöä

– Keskustelu on usein sellaista, että joku sanoo, että ”minä en kohtaa tällaista ja tämä on minun oma valinta”, ja sitten ajatellaan, että hän edustaa esimerkiksi kaikkia vähemmistönaisia. Sitten on toisia, jotka sanovat kokeneensa kunniaan liittyvää väkivaltaa, ja sitten ajatellaan, että kaikki musliminaiset tai maahanmuuttajanaiset ovat kokeneet samaa, Ahmed sanoo.