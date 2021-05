Suomen pahin koronakunta Kannus nöyrtyi intialaismuunnoksen edessä: "Laitettiin baari kiinni, ei olla ainakaan levittämässä virusta"

Kun tartuntoja on viitisenkymmentä ja karanteenissa satoja, Kannuksen kunta on pääosin suljettu ravintoloita myöten. "Olemme toistaiseksi kiinni. Pysäytetään korona!", sanotaan Kahvibaarin edessä olevassa kyltissä.

Viiden tuhannen asukkaan kaupungissa liikkuvat enää pääosin autoilijat ja kauppakassien noutajat. Kuntosalit, uimahalli ja kirjasto ovat kiinni, koulujen pihat näyttävät autioilta, vaikka eskarit ja alaluokat vielä paikalla ovatkin. Kaupungintalolle valuu hiljakseen väkeä, sillä se on kuntavaalien ennakkoäänestyspaikka.

Lapset ja nuoret sairaina

Nopealle leviämiselle on syynsä. Alueella toukokuussa todetuista noin 200 tartuntatapauksesta on löydetty Intian varianttia tähän mennessä kahdestakymmenestä näytteestä.

– Itse katson niin, että koko tämä meidän ketju on Intian varianttia, arvioi Rahkonen.

Kaupunginjohtaja Niinistö on tyytyväinen, että vanhusväestö on toistaiseksi saatu suojattua tartunnoilta, mutta lapsista on huoli.