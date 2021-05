Kuusi kysymystä ja vastausta Intian virusmuunnoksesta – virusopin professori: "Voi olla takapakkia epidemian torjunnassa"

– Kyllä siinä voi olla takapakkia epidemian torjunnassa, jos tämä viruskanta alkaa levitä hyvinkin tehokkaasti. Täytyy muistaa, että täsmälleen samat toimet, mitä on ollut aikaisemminkin (riittävät). Pidetään riittävä etäisyys, sairastetaan kotona, ylläpidetään käsi- ja yskimishygieniaa sekä pidetään maskia niissä tilanteissa, joissa ihmistiheys on iso. Näillä samoilla toimilla pystytään torjumaan ihan yhtä hyvin niin Britti- kuin Intiavarianttiakin.

– Eipä oikeastaan. Koronavirus on RNA-virus, jossa tapahtuu spontaaneja mutaatioita. Nyt virusvariantteja on satoja. Ainoastaan muutama on ollut jollain tapaa huolestuttava. Ne tarttuvat hieman helpommin. Toisin sanoen ne ovat sopeutuneet ihmisisäntiin paremmin kuin alkuperäiset viruskannat. Toinen asia, joka vaikuttaisi huolestuttavuuteen on se, jos virus pystyisi väistämään rokotuksen tai vanhan infektion aikaansaaman immuunisuojan. Näin se pystyisi leviämään jo rokotetussa väestössä.