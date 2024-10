Minja Korhonen, 17, oli toteuttamassa ennennäkemätöntä – "Tosi siistiä huomata"

Historiallisesti suurmäkeen

IMAGO/Nordphoto/ All Over Press

IMAGO/Nordphoto/ All Over Press

Yhtenä tuoreena lajin edistysaskeleena yhdistetyn naiset pääsivät nyt ensimmäistä kertaa mittelemään suurmäen kilpailuissa kesä-GP:ssä. Talvella on luvassa jatkoa, kun maailmancupissa on ohjelmassa ensimmäinen naisten suurmäen osakilpailu. Se järjestetään maaliskuussa Holmenkollenilla.

Polvi otti osumaa

Entisen kansallisen tason hiihtäjän Terttu Lapin valmentaman Korhosen perusharjoittelua on edelliskaudesta hiukan lisätty, mutta urheilijan mukaan niin maltillisesti, ettei sitä ole huomatakaan. Tarkoituksena on ollut petrata peruskestävyyttä, jotta Korhonen jaksaisi painaa talven viimeisissäkin kisoissa. Hän koki, että viime talven lopussa "rupesi vähän jo tossussa painamaan".

"On pitänyt miettiä taloudellista vakautta"

/All Over Press

/All Over Press

Yhdistetyn naisten maajoukkueen Heta Hirvosen kanssa muodostava Korhonen on kylläkin tukijoukkoineen joutunut hienoisesti miettimään rahan riittämistä. Talousvaikeuksissa ollut Hiihtoliitto kertoi syyskuussa, että urheilijoiden maksettavaksi on tulossa omavastuuosuus maailmancupin kilpailuista. Osuus on enintään 500 euroa per urheilija kilpailuviikonloppua kohden, mutta Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatin sanoi maanantaina, että summa olisi jäämässä sitä pienemmäksi.