Mahtituloksen tehnyt suomalaishiihtäjän sisko lähetti MM-kisoihin hienon viestin – Jasmin Kähärä on tätä hetkeä odottanut

Kovan luokan pituushyppyennätyksen venyttäneen Jessica Kähärän onnistumiset ruokkivat myös siskoa, maajoukkuehiihtäjä Jasmin Kähärää.

Mikkeliläislähtöiset Kähärän sisarukset ovat tehneet tänä vuonna vakuuttavaa tulosta. Jasmin Kähärä, 24, ylsi tammikuun alussa Tour de Skillä Val di Fiemmessä ensimmäistä kertaa sprintin finaaliin ja sijoittui neljänneksi perinteisellä hiihtotavalla.

Jessica Kähärä, 23, puolestaan leiskautti viime lauantaina uudeksi pituusennätyksekseen 668 sisäratojen SM-kisoissa Kuortaneella. 16 senttiä ennätystään petrannut Kähärä nousi Suomen kaikkien aikojen hallitilastossa toiseksi ja ulkoradatkin mukaan laskien neljänneksi.

Siskon pitkä potku ilahdutti Jasminia.

– Totta kai on iloinen, kun toinen onnistuu. Iloinen mieli ruokkii eteenpäin itseäänkin. On hienoa nähdä, että kun Jessicalla tuli vähän muutoksia harjoitteluun ja valmennuskuvioihin, hän on saanut potentiaalia paremmin taas esille, Jasmin Kähärä sanoo.

Sisarukset seuraavat Jasminin mukaan toistensa suorituksia television välityksellä aina kun on mahdollista.

– Face to face emme kerkeä ihan hirveästi näkemään, kun liikumme niin paljon eri paikoissa ja asumme eri paikkakunnilla. Facetime on kuitenkin hyvä tapa pitää yhteyttä ja nähdä toisen kasvoja. Ei pääse ihan vieraantumaan, Jasmin sanoo ja alkaa nauraa.

Jessica Kähärä kilpailee sekä pituushypyssä että kolmiloikassa.

Välierät minimitavoite

Jasminilla on tänään torstaina edessään Trondheimin MM-sprintti vapaalla hiihtotavalla.

– On tätä tässä odoteltu jo jonkin aikaa. Vapaan sprintti on ollut (Tour de Skin perinteisen huippusijoitusta lukuun ottamatta) itselleni se paras tuloksentekomatka maailmancupissakin. Nyt sitä pääsee hiihtämään ekan kerran MM-kisoissa ja vielä Norjassa, niin mikäs sen hienompaa. Olympialaisissa hiihdin silloin (Pekingissä 2022, jolloin sijoitus oli 26:s).

Aikuisten arvokisoista Kähärällä on vyöllä myös Planican perinteisen MM-sprintti 2023, jolloin hän sijoittui 19:nneksi.

Nyt voisi olla haarukassa, vapaalla, parempaakin.

– Pari kautta olen päässyt hiihtämään välierissä useampaan otteeseen. Minimitavoite on, että välieriin pääsisi.

– Totta kai kaikki ovat virittäneet kuntonsa tänne parhaimmilleen, ja täällä ovat kaikki parhaat paikalla. Jokainen sija on kovan työn takana. Varsinkin kun lähdetään finaalipaikoista taistelemaan, sinne on paljon halukkaita ja pyrkimässä porukkaa. Olisi hienoa hiihtää finaalissa asti, mutta pidetään sitä välierää minimitavoitteena.

"Uskon, että se kantaa hyvin täälläkin"

Jasmin Kähärä hamuaa vähintään MM-välieräpaikkaa.

Alla on kolmen ja puolen viikon kilpailutauko. Viimeksi Kähärä on pukenut numerolapun rintaansa Cognen maailmancupissa helmikuun taitteessa, ja vireys on sittemmin tuntunut mainiolta.

– Tammikuussa hiihdin parina viikonloppuna kilpaa. Ne hiihdettiin molemmat korkealla. Siellä lihaksisto tuntuu aina erilaiselta. Nyt kun on päässyt kotona harjoittelemaan, tuntuu, että on parempi terävyys ja vire löydetty.

– Kisoja ei ole hetkeen tullut, mutta kaikki treenit ovat onnistuneet hyvin kotona, niin uskon, että se kantaa hyvin täälläkin.

Kähärä on harjoitellut asuinpaikkakunnallaan.

– Vuokatissa kotona on ollut hyvä harjoitella. Katri (MM-sprintissä myös kisaava Lylynperä) on ollut siellä samoihin aikoihin minun kanssani, ja on päästy tekemään yhdessä treenejä. Ollaan saatu sparreja toisistamme.

– On pitänyt olla tarkkana, että säilyy terveenä ja pääsee ylipäänsä viivalle, mutta kyllä tässä nyt kaikki voitava on tehty niin hyvin kuin mahdollista, ja nyt nähdään, mihin sen riittää.

Jessica-sisko on ennätyksensä jälkeen lisäliekitystäkin antanut.

– Kyllä sieltä tuli viestiä, että täällä nyt vain samalla draivilla. Lähdetään lyömään parasta tulosta pöytään.