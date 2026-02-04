Italialaiset urheilusuuruudet Alberto Tomba ja Deborah Compagnoni saavat kunnian sytyttää olympiatulet Milano-Cortinan talviolympialaisten avajaisissa perjantaina, kertoi Gazzetta dello Sport -lehti keskiviikkona.

Tomba, 59, ja Compagnoni, 55, voittivat kumpikin kolme olympiakultaa alppihiihdossa ja loistivat myös MM-rinteillä. He ovat yhä huiman suosittuja Italiassa. Gazzettan mukaan Tomba sytyttää tulen Milanossa avajaisten päätteeksi ja Compagnoni sytyttää tulen Cortina d'Ampezzossa.



Milanon legendaarinen San Siro -stadion on avajaisten pääpaikka, mutta olympiariemu avataan perjantaina samaan aikaan myös kolmella muulla kisapaikkakunnalla eli Cortina d'Ampezzossa, Livignossa ja Predazzossa.