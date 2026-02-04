Kaksinkertainen arvokisamitalisti Joni Mäki kaipaa hiihtoonsa rohkeutta. Jotain sellaista, jota hän väläytti viime vierailuillaan Val di Fiemmen olympiamaisemissa tammikuun alussa.

Mäki rynnisti Tour de Skin toisessa sprintissä karskisti alkueränsä voittoon. Välierän hän hiihti ujommin ja karsiutui niukasti finaalista.



– Alkukauden sprinteissä erähiihdot eivät lähteneet toimimaan oikein millään. Oli vähän huonoa tuuria, ja epäonnistumisista tuli pientä epävarmuutta. Olisi välillä pitänyt tehdä rohkeampia valintoja, Mäki arvioi alkukauden sprinttivetojaan.



Milano-Cortinan olympiasprintti kilpaillaan tiistaina 10. helmikuuta perinteisellä hiihtotavalla. Mäellä on kauden maailmancupista kaksi seitsemättä sijaa juuri tästä lajista.



– Ei ole tullut ihan täyttä onnistumista, mutta nuo sijat ovat luoneet itselle sellaisen kuvitelman, että voin hyvänä päivänä taistella finaalipaikasta ja sitä kautta hyvästä sijoituksesta, Mäki sanoo olympianäkymistään.

Rata suosii sitkeitä

Pekingin 2022 olympialaisten sprintissä neljänneksi sijoittuneen Mäen rohkeutta pönkittää myös Val di Fiemmen sprinttirata. Hän on kestävyydeltään uransa vankimmassa kunnossa, ja tavallista pidempi reitti vaatii sitkeyttä.



– Pidän radasta. Se on fyysinen ja sopii mielestäni vahvuuksilleni. Kestävyysominaisuudet nousevat siinä varmasti esiin varsinkin, jos hiihtoon tulee vielä kelin puolesta lisää kuormaa, mikä on hyvin mahdollista, Mäki laskee.



Rata sallii monenlaiset taktiikat, ja Mäki kokeili vaihtoehtoja jo Tour de Skin sprinttierissä. Alkuerävoiton hän hiihti kiihdyttämällä ensimmäisenä viimeiseen laskuun. Välierässä hän tuli laskuun viimeisenä, mutta ennätti silti kolmanneksi.



– Rataa pystyy hiihtämään aika monella tapaa, mutta viimeisessä laskussa ei ehkä kannata olla ihan viimeisenä, Mäki tiivistää testinsä tulokset.



Mäki kaavailee erähiihdoissa taktiikkansa vastustajien mukaan, mutta tekee lopulliset ratkaisunsa kisahetkessä.



Joukon hännillä on helppo tarkkailla kokonaistilannetta. Siellä voi myös välttää törmäykset ja sauvarikot. – Takaa näkee, mihin kannattaa mennä ja välttää isoimmat pommit, Mäki selittää. – Mutta olympiaradalla viimeiseen laskuun voi lähteä myös keulasta, jos siihen saa hyvät vauhdit ja sitä ennen tasaisella pienen eron muihin. Sen viimeisen pidemmän nousun päällä on sen veran tasaista, että siinä voi tehdä ratkaisuja. Se osuus on hyvä lisä rataan.