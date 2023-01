Kalevankankaan liigaillassa englantilainen kiekkonäytös – "Kapteeni-Kirk" valloitti mikkeliläisyleisön

– Haluan auttaa joukkuetta hyökkäyssuuntaan, joten on hienoa saada tehopisteitä. Olen nukkunut parina viime yönä yhteensä korkeintaan 12 tuntia ja sisäinen kelloni on kymmenen tuntia jäljessä, joten on hienoa saada pari välipäivää peleistä, kommentoi NHL-seura Arizona Coyotesin farmiseurasta siirtynyt Kirk.