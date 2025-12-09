NHL:n suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen on palannut täysipainoisesti Philadephia Flyersin harjoitusvahvuuteen.
Ristolainen on ollut koko alkukauden sivussa maaliskuussa tehdyn olkapääleikkauksen takia.
Maanantaina Ristolaisesta saatiin kuitenkin ilahduttavia uutisia, sillä suomalaispuolustaja harjoitteli ensimmäistä kertaa täysipainoisesti Philadelphian mukana.
Philadelphiaa tarkasti seuraavan NHL-toimittajan Kevin Kurzin mukaan Ristolainen saatetaan nähdä tositoimissa vielä joulukuun aikana.
– Kuulostaa siltä, että hän voisi pelata kauden ensimmäisen pelinsä kahden viikon sisällä. 18. joulukuuta hänen entistä joukkuettaan Buffaloa vastaan pelattava ottelu on potentiaalinen paluuajankohta, Kurz kirjoittaa X:ssä.
Ristolaisen toipuminen pelikuntoon on Leijonillekin erinomainen uutinen olympialaisia ajatellen. Leijonien on määrä nimetä lopullinen olympiajoukkueensa joulu-tammikuussa.
31-vuotias Ristolainen aloittaa viidennen kautensa Philadelphiassa.