Tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa pelattu NHL-kierros meni suomalaismaalivahtien osalta täysin penkin alle.

Yön kierroksella kaukalossa nähtiin kaksi suomalaisvahti, kun Buffalo Sabresin Ukko-Pekka Luukkonen ja Vancouver Canucksin Kevin Lankinen aloittivat kumpikin joukkueidensa tolppien välissä.

Kovinkaan hyvin ei kummankaan pelit kuitenkaan sujuneet. Luukkonen vaihdettiin maalilta kahden erän jälkeen, kun Buffalo kohtasi Calgary Flamesin. Luukkonen päästi viisi maalia ja venyi kiekon eteen 17 kertaa. Torjuntaprosentiksi jäi näin ollen vaatimattomasti 77,3.

Buffalo hävisi ottelun lopulta 4–7.

Myös Lankisen ottelu päättyi ennen aikojaan kahden erän jälkeen. Lankinen taipui Detroit Red Wingsia vastaan pelatussa ottelussa kolmesti. Lankiselle kertyi vain 10 torjuntaa ja ottelun torjuntaprosentti oli heikko 76,9.

Vancouver hävisi ottelun 0–4.

Lue myös: Joel Armia huippuvireessä