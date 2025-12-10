Mikko Rantanen jatkoi pisteputkeaan loisto-ottein, kun suomalainen syötti kolme maalia Dallas Starsin vierasvoitossa Winnipegistä.
Stars haki Kanadasta 4–3-vierasryöstön. Tulikuuma Rantanen tarjoili syötön joukkueensa ensimmäiseen, toiseen ja neljänteen osumaan.
Hyökkääjä on nyt seitsemän ottelun pisteputkessa. Letkun aikana tehoja on syntynyt 3+11=14.
Kaikkiaan pojoja on alkukaudelta kasassa nyt 13+29=42. Rantanen on koko NHL:n pistepörssissä neljännellä sijalla. Edelle kiilaavat vain Coloradon Nathan MacKinnon, San Josen Macklin Celebrini ja Edmontonin Connor McDavid.
Syöttöpisteiden osalta suomalainen kiilasi koko maailman kovimman kiekkoliigan kärkipaikalle. Celebrini ja McDavid hengittävät niskassa yhden passin päässä.
NHL:n läntisen konferenssin kärkikahinoissa keikkuva Stars otti nyt neljännen voittonsa putkeen. Rantasen lisäksi puolustajat Esa Lindell (1+0) ja Miro Heiskanen (0+1) sekä hyökkääjä Roope Hintz (1+0) raapivat suomalaisjälkeä tehotilastoihin.