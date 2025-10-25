MTV Urheilun asiantuntijat Karri Kivi ja Juhamatti Aaltonen ottivat painavasti kantaa TPS:n Arttu Tuhkalan ulosajoon johtaneeseen tilanteeseen.

20-vuotias Tuhkala sai 5+20 minuutin pelirangaistuksen, kun hän löi pelin kolmannessa erässä Pelicansin Aidan Dudasia poikittaisella mailalla kasvoihin.

Törkyteko keräsi painavaa kritiikkiä asiantuntijakaksikko Karri Kiveltä ja Juhamatti Aaltoselta. Kivi on huolissaan siitä, että vastaavanlaisia tilanteita on nähty tällä kaudella jo useita.

– En muista, että olisi näin paljon tullut. Nuo poikkarit ovat alkaneet tulla kaulaan ja kasvoihin. Nyt pelaajille. Ne voisivat loppua tähän viikonloppuun. Sitä ei voi nostaa tuonne. Jokainen isku on siinä kiikun kaakun, että voi vaikka mitä sattuu, Kivi sanoo.

– Aika monesti nuoret pelaajat tekevät näitä. Vähän sellainen turhautuminen. Jos sua harmittaa, niin vedä vaikka hanskat tiskiin ja ota myllyt. Nuo ovat tosi vaarallisia ja raukkamaisia tekoja. Sitten kun menee tunteisiin, niin et pysty hallitsemaan niitä, Aaltonen komppaa.

Kivi toivoo, että SM-liigan kurinipitodelegaatio suhtautuu tilanteeseen tarvittavalla vakavuudella.

– Tämä oli niin mones, että tähän tullaan ilman muuta puuttumaan. Näitä ei saa tulla enää yhtään, Kivi paaluttaa.

Katso tilanne Karri Kiven ja Juhamatti Aaltosen kommentteineen pääkuvan videolta.