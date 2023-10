– Tämä on varmuudella mahtava jääkiekkokaupunki. Uskon, että tämä tästä vielä paranee, joten toivottavasti tämä ei ollut viimeinen pelini täällä, 13 minuuttia pelannut, alivoimavastuutakin saanut Merelä sanoi Tampa Bay Lightningia seuraavan toimittaja Chris Krennin mukaan .

"Kaukana katostaan"

– Hän on nopea ja hyvä mailan kanssa. Läpiajomaalissa hän asetti vasemman jalkansa eteen ja sai vedon aikaan, se on NHL-peliä. Ajattelin, että hän oli poikkeuksellinen tänä iltana, Hagel suitsutti .

– Minusta hän on kehittynyt joka harjoituksessa ja joka pelissä. Hän sai tänä iltana palkintoa puolentoista viikon aikana tekemästään kovasta työstä, Cooper tuumi.

– Hän on lupaus. Hän on vain vanhempi lupaus. Mutta onko hän päässyt uransa huipulle? Ei edes lähelle sitä. Uskon yhä, että hänen käyränsä osoittaa ylös ja hän on kaukana katostaan, kaksi Stenley Cupia voittanut Tampan pitkäaikainen valmentaja paalutti.