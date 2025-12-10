Anaheim Ducks kävi hakemassa vierasvoiton, kun se voitti Pittsburgh Penguinsin voittolaukauskilpailuun asti venyneessä ottelussa lukemin 4–3. Ankkojen sankarina vaakkui suomalaiskassari Ville Husso.

Pittsburgh oli jo voittaa ottelun, kunnes Anaheimin Beckett Sennecke tasoitti pelin aivan viimeisellä sekunnilla.



Voittoa Anaheimille oli varmistamassa maalilla ahkeroinut Ville Husso. Suomalaismaalivahdilla piti kiirettä, sillä hän torjui kaikkiaan 44 laukausta. Kolmen maalin päästämisellä torjuntaprosentiksi tuli 93,6.



– Tämä oli koko joukkueen ponnistus ja osoitus siitä, että emme luovuta, Husso summasi NHL:n tiedotteessa.



Husso siirtyi Anaheimiin kesken viime kauden ja on pelannut tällä kaudella myös farmiliiga AHL:ssä. NHL:ssä hän on torjunut viisi voittoa kuudesta aloittamastaan ottelusta, joten näytöt ovat olleet vahvoja.



– On ollut todella hauskaa olla näiden kavereiden seurassa, he osaavat jäällä kaiken. Joka päivä heiltä oppii jotain uutta, Husso kehui joukkuetovereitaan.



Mikael Granlund ei yltänyt tehopisteille Anaheimin maaleista. Myös Pittsburghin Ville Koivunen jäi pisteittä, kun Husso torjui useamman tämän laukauksista.



Kapanen osui, mutta Montreal hävisi



Montreal Canadiens hävisi kotijäällään surkein lukemin, kun floridalaisjoukkue Tampa Bay Lightning rökitti kanadalaiset 6–1. Montrealin ainokaisen maalin laukoi verkkoon Oliver Kapanen, jolle osuma oli kauden yhdeksäs.

Myös toinen kanadalaisjoukkue Ottawa Senators hävisi kotonaan, sillä New Jersey Devils vei vierasvoiton maalein 4–3. Ottawan suomalaispuolustaja ei yltänyt tehopisteille joukkueen maaleissa. Carolina Hurricanes voitti kotonaan Columbus Blue Jacketsin maalein 4–1. Carolinan ei päässyt maalintekoon. St. Louis Bluesin riveissä pelasi neljännen NHL-pelinsä. Pisteille hän ei päässyt, kun joukkue hävisi 2–5 Boston Bruinsille.