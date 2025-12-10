NHL:n tähtiveljekset Brady ja Matthew Tkachuk eivät välitä Milanon olympiakaukalon ympärillä pyörivästä kohusta.

NHL:n varakomissaari Bill Daly kertoi alkuviikosta, että Milanoon valmistuvan upouuden olympia-areenan kaukalo on metrin lyhyempi kuin NHL-kaukalo. Ongelma on rakenteellinen, eikä kaukalosta voi saada enää NHL-mittaista.

Daly kertoi myös, että mikäli olympiaolosuhteet eivät ole turvalliset, ei NHL-pelaajia tulla näkemään turnauksessa.

Nyt oman mielipiteensä kohupuheenaiheeseen ovat antaneet Tkachukin veljekset Brady ja Matthew. Kaksikolle lyhyempi kaukalo ei ole ongelma.

– Minusta kaukalossa tulee olemaan enemmän tapahtumia. En usko, että siinä on niin isoa eroa kuin ihmiset tällä hetkellä ajattelevat. Ihmisten ei pitäisi olla vihaisia siitä, vaan iloisia. On enemmän maalipaikkoja, vähemmän tilaa, enemmän fyysisyyttä, Matthew Tkachuk kommentoi veljesten yhteisessä Wingmen with Matthew and Brady Tkachuk -podcastissa.