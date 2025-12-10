



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



NHL-supertähdeltä karu paljastus suomalaishyökkääjän grillionnettomuudesta – "Näytti hirvittävältä" Matthew Tkachuk (vas.) kertoi lisätietoja Eetu Luostarisen grillionnettomuudesta. ©Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved Julkaistu 26 minuuttia sitten Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi RikuHellanto NHL:ssä pelaavan Florida Panthersin supertähti Matthew Tkachuk kertoi Wingmen with Matthew and Brady Tkachuk -podcastissaan lisätietoja joukkuetoverinsa Eetu Luostarisen grillionnettomuudesta. Luostarinen oli marras-joulukuussa kolme viikkoa pois NHL-kaukaloista, kun hän sai rajut palovammat grillionnettomuudessa. Lue myös: Suomen NHL-hyökkääjä kommentoi outoa grillionnettomuuttaan – "Olisi voinut käydä pahemmin" Luostarisen joukkuetoveri Matthew Tkachuk kertoi lisätietoja Luostarisen palovammojen laadusta. – En voinut uskoa näkemääni. Se näytti hirvittävältä ja pelottavalta. Jalkojen ei pitäisi näyttää siltä – polvet, nilkat, kaikki. Sen oli oltava kivuliasta, Tkachuk hämmästelee Wingmen with Matthew and Brady Tkachuk -podcastissaan.





Tkachukin mukaan Luostarisen paluu kaukaloon tapahtui lopulta hyvinkin nopeasti. Ensin Luostarinen hyppäsi ensimmäistä kolmen viikon tauon jälkeen jäälle yhdessä niin ikään loukkaantuneena olleen Tkachukin kanssa.

Yksilötreenien jälkeen Luostarinen koki olonsa niin hyväksi, että hyppäsi heti mukaan vielä tuntia myöhemmin alkaneisiin joukkuetreeneihinkin.

– Ensimmäistä kertaa NHL-historiassa joku vetää kahdet jäätreenit päivässä. Ja seuraavana päivänä hän palasi kokoonpanoon klo 13 ja pelasi lähes 20 minuuttia, Tkachuk hämmästelee.

Luostarisen paluu sujui erinomaisesti. Florida katkaisi ottelussa neljän ottelun tappioputkensa ja Luostarinen teki esityön Anton Lundellin tärkeään 6–6-tasoitusosumaan.

– Hän pelasi erinomaisesti ja auttoi meitä ottamaan tärkeän voiton. Hän on iso osa tätä joukkuetta. Kaikki eivät tiedä – kaikkien pitäisi tietää hänet. Hän on uskomaton pelaaja, legenda ja yksi lempijoukkuetovereistani, Tkachuk hehkuttaa.

– Hän on todella aliarvostettu, Ottawa Senatorsia edustava Brady Tkachuk komppaa.