NHL:ssä pelaavan Florida Panthersin supertähti Matthew Tkachuk kertoi Wingmen with Matthew and Brady Tkachuk -podcastissaan lisätietoja joukkuetoverinsa Eetu Luostarisen grillionnettomuudesta.
Luostarinen oli marras-joulukuussa kolme viikkoa pois NHL-kaukaloista, kun hän sai rajut palovammat grillionnettomuudessa.
Luostarisen joukkuetoveri Matthew Tkachuk kertoi lisätietoja Luostarisen palovammojen laadusta.
– En voinut uskoa näkemääni. Se näytti hirvittävältä ja pelottavalta. Jalkojen ei pitäisi näyttää siltä – polvet, nilkat, kaikki. Sen oli oltava kivuliasta, Tkachuk hämmästelee Wingmen with Matthew and Brady Tkachuk -podcastissaan.