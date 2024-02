Valmentajalta ylisanoja NHL:n suomalaisyllättäjästä

New Jersey Devilsillä on kuljettavana pitkä tie jääkiekon NHL:n pudotuspeleihin, mutta suomalaishyökkääjä Erik Haula on valmis tasoittamaan taivalta. Taalajäiden tämän hetken vanhin suomalainen kenttäpelaaja kiekkoilee yhtä uransa parhaista kausista.

Tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa Haula oli jälleen siellä, missä tapahtuu. Hän pelasi 16 minuuttia, laukoi kolmesti kohti vastustajan maalia ja nappasi toisessa erässä syöttöpisteen Jack Hughesin 2–0-maaliin.

New Jersey peittosi kotikaukalossaan Seattle Krakenin lopulta 3–1.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Se oli Haulalta todella hyvä suoritus. Hän takakarvasi, ryösti kiekon ja sai sen minulle, Hughes kiitteli 32-vuotiaan Haulan suoritusta NHL:n suomenkielisillä verkkosivuilla.

Hughes näytti esimerkkiä pistein 1+1. Hän nappasi jo ensimmäisessä erässä syöttöpisteen Tyler Toffolin 1–0-maaliin.

– Pelasimme hyvin joukkueena ja rullasimme neljällä ketjulla. Tällaista se on, kun olemme parhaimmillamme. Tämä oli hyvä ottelu, Hughes kertoi NHL:n verkkosivuilla.

"Emme tienneet hänestä paljon ennakkoon"

Suomalaispuolustaja Santeri Hatakka nappasi syöttöpisteen Dawson Mercerin 3–0-maaliin, jonka jälkeen Will Borgen kavensi loppulukemiksi 1–3.



Haula on yli 600 runkosarjaottelua NHL:ssä pelannut konkari, mutta Hatakka ottaa vasta ensipotkujaan taalajäillä. Hänelle on kertynyt kausina 2021–22 San Jose Sharksissa ja 2023–24 New Jerseyssä yhteensä 16 runkosarjaottelua.



– Hatakka on pelannut hyvin puolustussuuntaan. Hän ei tee juurikaan virheitä ja on hyvä maalin edustalla, missä vastustajat eivät ole päässeet helposti irtokiekoille. Mitä enemmän hän on pelannut, sitä enemmän hän on ottanut vastuuta myös kiekollisena ja tukenut hyökkäyksiä, päävalmentaja Lindy Ruff kehui.



– Emme tienneet hänestä paljon ennakkoon, mutta hän on tehnyt hyvää työtä.

Kehityskohdat selvillä