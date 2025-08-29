Suomen MM-rallin hehkutettu erikoisuus herätti keskustelua: "Onhan se vähän ohut"

Kalle Rovanperän voittoon päättynyt Suomen MM-ralli oli menestys monella mittarilla. Huomiota herättänyt ”Ounintai” oli toimiva konsepti, mutta idea on jatkojalostuksessa.

AKK Sports Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Vainio kertoo, että Suomen MM-ralli houkutteli ennätysmäärän katsojia.

– Tämän vuosikymmenen kovimmat luvut pantiin pöytään. Ehdottoman kova saavutus. Itselläni odotusarvot olivat korkealla kun tapahtumaa tehtiin, mutta vielä aivan kisan alla oli pieni jännitys siitä, mitä loppupeleissä tapahtuu.

– Tapahtumasta tuli kuitenkin supermakea ja mahtava onnistuminen kaiken kaikkiaan.

Tämän vuoden Suomen MM-rallin erikoisuus oli jätetty sunnuntaille. Silloin ohjelmassa oli kahteen kertaan ajettu Ouninpohjan erikoiskoe.

Vainio sanoo, että alun perin idea ”tupla-Ounista” tuli apulaiskilpailunjohtaja Kari Nuutiselta.

– Kun idea tuli minun pöydälleni, ensimmäinen reaktio oli, että ei tule tapahtumaan ikinä. Siinä ei kuitenkaan montaa minuuttia mennyt, kun totesin, että katsotaan tämä kortti. Nopealla pohdinnalla päädyttiin siihen tulokseen, että siitä ei voi olla mitään muuta kuin hyötyä tälle tapahtumalle.

Poikkeuksellinen ratkaisu sai niin katsojilta kuin kuljettajiltakin varauksettoman suosion. Vainio toteaa, että parannettavaa jäi silti.

– Sellainen jäi vielä pohdittavaksi, että sunnuntain kilometrimäärät ovat vähän lyhyet. 48 EK-kilometriä on vähän ohut ja sitä pitäisi kasvattaa. Ouninpohja tarjoaa siihen kyllä mahdollisuudet, mutta sitten tulee muita haasteita televisioinnin ja muun näkökulmasta.

– Nämä ovat kuitenkin selvittävissä olevia asioita ja niitä tässä selvitellään.

Kimmo Vainion haastattelun voit katsoa kokonaisuudessaan yläreunan videolta.