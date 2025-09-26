Kolme ympäristöliike Elokapinan aktivistia on kannellut poliisin heihin kohdistamasta televalvonnasta Turun hovioikeuteen. Lisäksi aktivistit aikovat tehdä syyttäjälle tutkintapyynnön poliisin toiminnasta. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat perjantaina.

Aktivistien mukaan poliisi olisi antanut käräjäoikeudelle harhaanjohtavia tietoja hakiessaan televalvontalupia.

Poliisi kohdisti aktivisteihin televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan viime vuonna. Elokapina protestoi tuolloin ralleja vastaan.

Poliisi perusteli valvontahakemuksia Pirkanmaan käräjäoikeudelle Elokapinan toiminnalla aiemmissa MM-ralleissa.

Aktivistien kantelussa kuitenkin sanotaan, että poliisin omat kirjaukset aiemmista ralleista ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä poliisi esitti käräjäoikeudelle saadakseen televalvontaluvat.

