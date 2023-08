Olympiavoittaja jättää yleisurheilun MM-kisat väliin – "Olen surullinen"

Aitajuoksutähti Sydney McLaughlin-Levronea ei nähdä viikon päästä käynnistyvissä Budapestin MM-kilpailuissa. Hän juoksi vuosi sitten Eugenen MM-kipailuissa kultaan maailmanennätysajalla 50,68. McLaughlin-Levrone on ainoa urheilija, joka on alittanut 51 sekunnin rajan.

Vasta 24-vuotias McLaughlin-Levrone on jo saavuttanut urallaan kaksi olympiakultaa sekä neljä MM-mitalia (kolme kultaa). Yhdysvaltalainen ei ole kuitenkaan tällä kaudella kilpaillut 400 metrin aitajuoksussa, vaan ainostaan juossut saman matkan sileän kilpailuja. Hän on kellottanut ajan 48,74, mikä on maailman tämän kauden kärkitulos.