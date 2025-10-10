Huuhkajien maalisieppo Benjamin Källman on seurannut nuorten pelaajien esiinmarssia ilolla.

Huuhkajat ja päävalmentaja Jacob Friis ovat syksyn aikana suorittaneet hiljalleen nuorennusleikkausta. Syys-lokakuun aikana mukaan Huuhkajiin ovat nousseet muun muassa Ville Koski, Adam Marhiev, Juho Lähteenmäki ja Naatan Skyttä.

Yllä mainitusta nelikosta peräti kolme oli torstaina Liettuaa vastaan pelatussa MM-karsintaottelussa Suomen avauskokoonpanossa.

Ensimmäistä kertaa kotiyleisön edessä esiintyneet Marhiev ja Lähteenmäki ovat onnellisia siitä, miten kokeneet runkopelaajat ovat ottaneet nuorukaiset mukaan remmiin.

– Hyvin ollaan päästy mukaan. (Benjamin) Källman vähän vitsaili, kun oltiin syömässä, että ennen oli paljon vaikeampaa tulla nuorena sisään, mutta nyt kun on melkein puolet jengistä nuoria, niin nuoretkin pelaajat ovat olleet vähän rennompia, Marhiev nauraa MTV Urheilulle.

– Kokeneet pelaajat ovat auttaneet tosi paljon meitä nuoria tulemaan sisään. Iso kiitos heille myös. On kiva olla niin isojen pelaajien seurassa.

– Tosi helppo ryhmä tulla, kun kaikki ottaa tosi hyvin vastaan, Lähteenmäki komppaa.

Marhievin esiin nostama Källman on häkeltynyt siitä, kuinka hyvin nuoret pelaajat ovat viime kuukausina hypänneet Huuhkajiin – jopa suoraan avainrooleihin.

– Koen, että he ovat tulleet Huuhkajiin tosi hyvin mukaan. He tuovat tosi hyvää uutta energiaa tuohon ryhmään. Se on tosi hyvä asia. Olen tosi vaikuttunut siitä, millä laadulla ja itseluottamuksella ovat tulleet mukaan, Källman kehuu.

1:51 Huuhkajat-debyytti jätti Juho Lähteenmäelle jossiteltavaa – "Olisi voinut ottaa pois".