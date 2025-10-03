Ulkoministeriön konsulipäällikkön Jussi Tannerin mukaan kenelläkään Global Sumud Flotilla -avustuslaivueessa olleista suomalaisista ei ole hätää.
Suomen Israelin-konsuli on tavannut viisi kiinniotettua suomalaista Israelissa, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner X:ssä.
– Kenelläkään ei ulkoministeriön käsityksen mukaan ole hätää, Tanner kirjoittaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Helsingin Sanomien mukaan suomalaiset ovat samassa pidätyskeskuksessa Israelissa.
Suomalaiset pyrkivät Gazaan osana kansainvälistä aktivistien avustuslaivuetta Global Sumud Flotillaa. Israel on pysäyttänyt nelisenkymmentä alusta ja ottanut kiinni yli 400 aktivistia.