Israelin mukaan 137 Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen mukana matkustanutta ihmistä on karkotettu Turkkiin.
Asiasta viestipalvelu X:ssä kertovan Israelin ulkoministeriön mukaan karkotettujen joukossa on Yhdysvaltain, Britannian, Italian, Jordanian, Kuwaitin, Algerian, Mauritanian, Malesian, Bahrainin, Marokon, Sveitsin, Tunisian ja Turkin kansalaisia.
Israelilaisministeriö syyttää kirjoituksessa joitakin kiinni otettuja karkotusprosessin tahallisesta estelemisestä.
Perjantaina Israel karkotti neljä italialaista.
Israel pysäytti aiemmin tällä viikolla humanitaarista apua kuljettaneen laivueen Gazan kaistan edustalla.
Gazan saarron murtamista yrittäneeseen laivueeseen kuului 42 alusta, jotka kaikki pysäytettiin.
Aluksissa oli yli 400 aktivistia, jotka otettiin kiinni. Avustuslaivueessa oli mukana myös kuusi suomalaista.
Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi perjantaina X:ssä, että Suomen Israelin-konsuli oli tavannut viisi Israelin kiinni ottamaa suomalaista.
Hän sanoi, että ministeriön käsityksen mukaan kenelläkään heistä ei ole hätää.
Juttua täydennetty 4.10.2025 kello 17.03.