Hävittäjiä Nelostiellä: Suljettu päiviksi

Baana 25 -harjoitus aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Nelostiellä Jyväskylän Tikkakosken kohdalla. Harjoituksessa lentää muun muassa Alankomaiden ilmavoimien F-35A-hävittäjiä.

Noin 2000 sotilasta, satoja ajoneuvoja ja 20 lentokonetta harjoittelee tällä viikolla Keski-Suomen alueella Baana 25 -harjoituksessa. Harjoitukseen osallistuu varusmiehien, reserviläisten sekä kantahenkilökunnan lisäksi Suomen liittolaisten joukkoja.

Ilmavoimat toistaa harjoituksen eri tukikohdista käsin kaksi kertaa vuodessa, joten itse harjoitus on Ilmavoimille hyvin tyypillinen. Kyseinen harjoitus on kuitenkin herättänyt erityistä kiinnostusta, sillä mukana on Alankomaiden kuninkaallisten ilmavoimien F-35A-hävittäjiä.

Suomi on saamassa käyttöönsä kyseisiä hävittäjiä lähitulevaisuudessa.

Harjoituksen johtaja, everstiluutnantti Sami Nenonen kertoo MTV Uutisille, että maanantai oli sotilaspoliiseille kiireinen päivä. Ihmisiä täytyi muistuttaa, etteivät he tule katselemaan hävittäjiä liian lähelle.

Ilmavoimat kertoo tiedotteessaan, että lentotoiminnan aikana 26.‒29. toukokuuta lentokoneiden tähystäminen kiikareilla ja kaukoputkilla on kielletty 20 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän lentoasemalta mitattuna.

Ajoittain toteutettava ilmatorjunnan harjoittelu voi aiheuttaa laserheijasteita harjoituskoneista. Laserheijasteet voivat aiheuttaa silmävaurioita, mikäli koneita tähystetään optisin apuvälinein.

"Sitä hämmästellään"

Nenonen kertoo, että kyseessä on ennen kaikkea tietojen vaihtoa puolin ja toisin hollantilaisten kanssa.

– Me tarjoamme heille tietotaitoa maantietukeutumisesta, ja he tarjoavat meille tietoa F-35-operoinnista.

F35-hävittäjillä ei laskeuduta Nelostielle, vaan noustaan kosketuksen jälkeen uudestaan ilmaan.

Suomalaiset ovat saaneet liittolaisilta vuolaita kehuja, kuten Nenosen mukaan yleensäkin.

– Ainahan kansainväliset vieraat ovat kohteliaita, mutta uskon, että he ovat myös vilpittömästi vaikuttuneita.

– Oikeastaan kaikki liittolaiset vaikuttuvat meidän varusmiesten osaamisesta, sitä hämmästellään.